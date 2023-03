Custodia per laptop Amazon Basics: disponibile in OFFERTA a soli 7,57 Euro

Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è quasi una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia e per il gaming. Eppure c'è una cosa che non va assolutamente sottovalutata in questo ambito: a cosa serve avere un PC performante, se alla fine non lo si tratta adeguatamente, soprattutto se delicato e costoso? In queste occasioni viene in nostro soccorso Amazon Basics, che per gli utenti di questo tipo ha creato varie custodie per laptop, e una di queste è ora in offerta sul famoso sito e-commerce.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon la custodia per laptop Amazon Basics da 33,8 cm è ora in offerta a soli 7,57€, con uno sconto pari al 40% sul totale.

Custodia laptop Amazon Basics 33,8 cm: protezione conveniente

Questa custodia, se avete un laptop di queste dimensioni, sarò perfetta per le vostre esigenze: è una custodia attillata con accesso rapido, e perfetta per notebook con misura del display da 33,8 cm (13,3 pollici). Le dimensioni interne della custodia sono 30,7 x 22,8 x 1,8 cm, mentre quelle esterne sono di 43,7 x 32 x 2 cm.

Chiaramente prima di acquistare il prodotto sarà necessario controllare le dimensioni del proprio apparecchio e verificare se potrà effettivamente entrarvi. La custodia per laptop Amazon Basics da 33,8 cm verrà spedita nella confezione originale di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.