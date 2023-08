Custodia per disco rigido Beikell, ora al PREZZO PIU' BASSO di sempre

Oltre agli sconti già avvenuti negli ultimi giorni, oggi la convenienza si fa ancora più grande per la custodia per disco rigido di Beikell, che scende ancora di prezzo e arriva a quello più basso di sempre su Amazon.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta la custodia Beikell per disco rigido a soli 14,47€, che aggiunge un ulteriore 5% di sconto al prezzo già bassissimo degli ultimi giorni. Un'occasione da non perdere.

Una protezione unica, a basso prezzo!

Ma di cosa si tratta? La custodia per disco rigido Beikell M.2 adotta l'ultima interfaccia USB C 3.1 Gen2 con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Questo prodotto ti permette di connettere il tuo laptop, desktop, telefono, tablet per l'accesso diretto ai tuoi file, e senza bisogno di installare nulla (sfrutta il Plug and Play).

Sicurezza doppia con questa custodia Beikell M.2, perché presenta un involucro in lega di alluminio con design scanalato, robusto e durevole, e con un'eccellente dissipazione del calore, che fornisce al tuo SSD prestazioni migliori e una maggiore durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.