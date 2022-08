Custodia MagSafe in pelle per iPhone 12 Pro Max al 50% di sconto su Amazon

Ci sono molte custodie di terze parti per iPhone oggi sul mercato. Ma con la custodia a tasca Magsafe di Apple, la storia cambia. È un sottile accessorio in pelle che utilizza MagSafe per connettersi magneticamente al retro del telefono. Grazie al magnete perfettamente posizionato, l'iPhone si troverà in allineamento in qualsiasi tipo di occasione, pronto per essere ricaricato. Acquistala ora su Amazon a soli 74,99€ invece di 149,00€.

Con le custodie in pelle, i magneti di ricarica sono integrati con la custodia. Il vero vantaggio di averli nella custodia riguarda la semplificazione dell'allineamento. Le persone che ricevono molte notifiche o che hanno impostato la modalità vibrazione potranno essere sicure che l'iPhone rimarrà posizionato sul caricabatterie MagSafe.

Anche la qualità costruttiva del case è molto buona. Le custodie in pelle per iPhone 12 Pro Max hanno un tocco più morbido rispetto alle altre custodie in pelle. Il bordo e la cucitura dove la pelle incontra la fodera interna si accoppiano bene, e la qualità della pelle è semplicemente ottima.

Oltre alla sensazione della pelle, è apprezzato anche l'uso del volume e dei pulsanti di accensione integrati. La pressione dei pulsanti sulla custodia è soddisfacente: sembra come se non ci fosse affatto una custodia sull'iPhone. Questi pulsanti in metallo sono più apprezzati di quelli in gomma che si trovano sulle custodie trasparenti di Apple o dei prodotti di terze parti. Approfitta ora dello sconto del 50% e acquistala su Amazon: ricorda anche di abbonarti a Prime per usufruire della spedizione gratuita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.