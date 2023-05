Custodia Hard Disk ORICO USB 3.0: su Amazon DOPPIO SCONTO per il prodotto

Sono innumerevoli i motivi per cui nella vita lavorativa e quotidiana ci troviamo ad utilizzare degli Hard Disk esterni o aggiuntivi rispetto a quelli che il nostro dispositivo di base possiede, come la mancanza di spazio sul dispositivo o una ridotta capacità. Non sempre però possiamo averne a disposizione uno esterno, e potremmo dover collegare il nostro disco rigido a un altro PC, magari spostandoci per lavoro senza poter portare il fisso. In questi casi vengono in nostro soccorso oggetti molto utili, ovvero questi piccoli Case per HDD, dove inserire l'hard disk e collegarli al PC tramite USB, come l'ORICO di cui vi parliamo oggi.

Se non possedete ancora un articolo di questo tipo, sappiate che il prezzo è molto basso, e ora su Amazon con l'offerta lo è ancora di più: potrete infatti acquistare il Case HDD ORICO 2.5 SATA USB 3.0 a soli 7,99€, con uno sconto del 20% sul totale. A ciò, se ne acquisterete 2, potrete anche aggiungere un codice sconto promozionale risparmiando un ulteriore 5% sulla coppia.

Case HDD ORICO: la soluzione più pratica

Quello di cui parliamo oggi è un prodotto assai compatto ed elegante, in grado di non disturbare il vostro lavoro dopo che l'avrete collegato al PC: con una dimensione compatta di 13 cm x 8 cm x 1,45 cm, l'ingombro è al minimo, e potete senza difficoltà portarlo ovunque e utilizzarlo senza alimentazione esterna.

Il case per disco rigido ORICO da 2,5 pollici supporta UASP e TRIM e offre una velocità di trasferimento dati extra elevata fino a 5 Gbps se utilizzato con porte USB 3.0 di ultima generazione. Per utilizzarlo vi basterà collegare il tutto secondo le istruzioni, dato che non necessita di installazioni grazie al plug and play.

