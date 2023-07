Curva la tua visione col Monitor Curvo Samsung S36C in OFFERTISSIMA

Il fascino delle curve non riguarda solo le auto sportive, ma anche gli schermi, e i monitor di qualità come questo Samsung S36C ne sono la prova. Se stai cercando una scusa per provare a casa l'ebbrezza, lo stile e la qualità visiva di un monitor curvo, la tua occasione è finalmente arrivata con questa offerta!

Infatti da oggi potrai aggiudicarti in offerta su Amazon il Monitor Curvo Samsung S36C da 24 pollici a soli 114,30€, con uno sconto ENORME del 45% e un risparmio per te di circa 95,00€.

Una curva (e non solo) per vedere meglio!

Stiamo parlando di un prodotto che ha dalla sua una risoluzione di 1920x1080 (Full HD) in 16:9, e un Pannello VA. Le prestazioni sono ottime anche per il gaming, nonostante questo monitor sia pensato soprattutto per la visione. Le prestazioni infatti vedono un Refresh Rate di 75 Hz, un tempo di risposta di 4 ms, e ovviamente il FreeSync.

Tra gli altri vantaggi che avrai acquistando il Monitor Curvo Samsung S36C c'è anche l'anti sfarfallio, la modalità Eye Saver per proteggere gli occhi, la Game Mode, e anche la modalità ecologica per risparmiare corrente.

