Cursor 1.0: tutte le funzionalità per il vibe coding

Anysphere ha annunciato il rilascio della versione 1.0 di Cursor, il suo editor AI basato su Visual Studio Code che ora presenta nuove funzionalità tra cui un BugBot, i Background Agent e Memories. Queste novità rappresentano un'evoluzione notevole degli strumenti di sviluppo assistiti da intelligenza artificiale in un mercato sempre più competitivo e ormai ricco di alternative. Vedremo quali.

Le nuove funzionalità di Cursor 1.0

Tra le novità più interessanti di questo rilascio abbiamo BugBot, un agente AI che si collega a GitHub e analizza automaticamente le pull request individuando eventuali problemi nel codice e lasciando commenti dettagliati con link diretti all'editor di Cursor. BugBot è disponibile solo in "Max mode", la modalità avanzata di Cursor riservata agli abbonati alla formula "Pro" che viene proposta a partire da 20 dollari al mese.

Un'altra funzionalità da tenere d'occhio, anche se al momento in fase di betatest, sono i Background Agent. Questi ultimi lavorano in ambienti remoti forniti da Cursor. Dove possono clonare repository, operare su branch separati e proporre delle modifiche. Il tutto in modo automatizzato.

Anysphere avverte però che tale feature espone a maggiori rischi di sicurezza rispetto ad altre in quanto gli agenti possono eseguire comandi con privilegi di lettura e scrittura su repository remoti. Ciò potrebbe quindi spianare la strada ad attacchi basati sulla prompt injection.

La funzionalità chiamata Memories consente invece di memorizzare azioni o istruzioni condivise in precedenza nelle chat con l'AI. Diventano quindi recuperabili nelle sessioni successive. Anche quest'ultima è attualmente in beta ed è gestibile dalle impostazioni dell'editor.

Un mercato ricco di competitor

Anche se molto apprezzato, Cursor si trova a competere in un panorama ormai ricco di alternative. Come per esempio Visual Studio Code con Copilot, Windsurf, Amazon Q Developer, Google Gemini, Mistral Code e molte altre. Tutte soluzioni focalizzate su una sempre maggiore integrazione con gli ambienti di sviluppo più diffusi. Mentre GitHub Copilot mantiene un vantaggio grazie all'integrazione nativa con Visual Studio Code, prodotti come Claude Code riescono a conquistare un discreto marketshare grazie alla qualità delle risposte fornite dalla AI.

Una chiave per il successo futuro di tali strumenti potrebbe essere quindi un livello di integrazione ancora maggiore con i tool già in uso presso gli sviluppatori.