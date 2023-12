Cuoci i tuoi pasti con la Friggitrice ad Aria XIAOMI: IN SCONTO su eBay

Una friggitrice ad aria è sinonimo di risparmio sia per quel che riguarda l'energia utilizzata in fase di cottura e sia per quanto riguarda l'utilizzo di grassi. Su eBay, la friggitrice ad Aria Xiaomi è in sconto del 14% per un costo finale di 72,50€.

Su eBay la friggitrice ad aria Xiaomi è in offerta: richiestissima!

La friggitrice ad aria Xiaomi offre un'esperienza culinaria sana e deliziosa, riducendo l'uso di olio e eliminando il fumo associato alla frittura tradizionale. La circolazione ad alta velocità della corrente di calore garantisce una cottura uniforme, creando uno strato esterno croccante e mantenendo morbido l'interno dei cibi. Con un'ampia gamma di temperature, da 40℃ a 200℃, questa friggitrice ad aria è estremamente versatile, consentendo di friggere, scongelare e persino fermentare. La presenza di una ventola a doppia velocità amplia ulteriormente le sue capacità, consentendo di preparare una varietà di piatti. La funzione di cottura continua fino a 24 ore offre infinite opzioni culinarie, permettendo di preparare snack come frutta secca, carne secca e yogurt per tutta la famiglia. La potenza di riscaldamento di 1500 W garantisce un aumento rapido della temperatura e una distribuzione uniforme del calore, riducendo i tempi di cottura e contribuendo a uno stile di vita più veloce, sano e conveniente. Il rivestimento antiaderente a doppio strato facilita la pulizia, rendendo l'esperienza culinaria ancora più piacevole. Con il marchio di qualità Xiaomi, questa friggitrice ad aria rappresenta un'eccellenza nel campo degli elettrodomestici da cucina, offrendo prestazioni avanzate e versatilità per soddisfare le esigenze culinarie più sofisticate. Acquista la friggitrice ad aria Xiaomi in offerta su eBay! Su eBay, oggi, è disponibile la friggitrice ad aria Xiaomi in sconto del 14% e che viene venduta al costo finale di 72,50€.

