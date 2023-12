Cuffiette Beats in MEGA SCONTO: 42% di RISPARMIO

I Beats Studio Buds sono auricolari in-ear che offrono un'esperienza sonora potente e bilanciata grazie alla loro piattaforma acustica personalizzata. Questi auricolari, disponibili nel classico colore nero, sono progettati per garantire un comfort ottimale, con morbidi copriauricolari in tre misure diverse realizzati in silicone e poliuretano per adattarsi a diverse preferenze di indossabilità.

Con una tecnologia di connettività senza fili che include Bluetooth e NFC, gli auricolari Beats Studio Buds offrono una connessione affidabile e veloce. La loro resistenza all'acqua e al sudore secondo lo standard IPX4 li rende adatti a un utilizzo attivo.

Una caratteristica distintiva è la possibilità di controllare il suono attraverso due diverse modalità di ascolto: la cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza, che consente di percepire i suoni ambientali senza rimuovere gli auricolari.

Gli auricolari sono dotati di microfoni integrati per chiamate di alta qualità e interazione con l'assistente vocale. Inoltre, offrono fino a 8 ore di ascolto, con la custodia di ricarica tascabile che estende il tempo di utilizzo fino a 24 ore. Il rapido processo di ricarica è supportato dalla tecnologia di ricarica veloce. Con il marchio Beats by Dr. Dre, gli Studio Buds offrono un'esperienza audio top e un design leggero ma elegante e molto pratico.

Su Amazon, oggi, le cuffiette Beats sono soggette ad un enorme sconto del 42% e vengono vendute alla cifra finale di 109,99€.