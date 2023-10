Cuffie wireless Sony con ANC e connessione multipla al 47%

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione imperdibile che ti permette di avere delle ottime cuffie senza fili a un prezzo decisamente vantaggioso. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie wireless Sony WH-CH720N a soli 79,99 euro, invece che 149,99 euro.

Con questo sconto incredibile del 47% potrai risparmiare la bellezza di 70 euro sul totale, davvero un'occasione d'oro. Puoi ascoltare la musica che preferisci in modo molto coinvolgente e fare chiamate al top, senza disturbi. Hanno una batteria enorme che garantisce tantissime ore di ascolto e sono comodissime.

Cuffie wireless Sony WH-CH720N al miglior prezzo

Sicuramente adesso le puoi acquistare a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di listino e quindi è un ottima occasione. Poi come ti dicevo garantiscono il massimo del comfort, grazie a padiglioni belli grandi e imbottiti. Si poggiano delicatamente sulle orecchie, non stringono e isolano bene dal rumore esterno. Il risultato sarà un immersione completa in ciò che sta ascoltando.

Grazie alla tecnologia di cancellazione del rumore potrai fare chiamate perfette anche in ambienti rumorosi come per strada o in un grande centro commerciale. La connessione è stabile e garantisce zero latenza. Sono dotate anche della connessione multipoint che ti permette di collegarle a due dispositivi e passare da uno all'altro in modo semplice e veloce. Hanno dei comodi pulsanti sul padiglione per regolare il volume e spostarsi tra le tracce musicali. Inoltre hanno un'autonomia di 35 ore con una sola ricarica e in 3 minuti altre 3 ore di ascolto.

Non aspettare troppo perché un'offerta del genere ovviamente non potrà durare ancora a lungo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue cuffie wireless Sony WH-CH720N a soli 79,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

