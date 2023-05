Cuffie wireless JBL in SUPER PROMO su Amazon

Ad oggi un paio di cuffie senza fili serve a tutti nella quotidianità, ma è necessario affidarsi ai marchi giusti. Il suono deve essere forte e chiaro e questo te lo può assicurare solo un prodotto di alta qualità. Noi ne abbiamo scovato un per te davvero fantastico per le caratteristiche e anche per il prezzo. Oggi su Amazon puoi acquistare le cuffie wireless JBL e con lo sconto del 35% avere un risparmio netto di ben 28 euro.

Cuffie wireless JBL: suoni eccezionali, bassi potenti e tante ore di riproduzione a tua disposizione

I motivi per cui acquistare queste cuffie sono davvero tanti, per iniziare parliamo dei fantastici bassi potenti e profondi. E poi scopri la libertà di ascoltare il potente audio JBL Deep Bass totalmente senza fili con JBL Wave 200TWS, gli auricolari Bluetooth True Wireless con driver da 8 mm.

Risparmia la durata della batteria e rispondi alle chiamate o ascolta la musica con un solo auricolare (o entrambi), grazie alla tecnologia Dual Connect. Hai a tua disposizione ben 5 ore di riproduzione e 15 ore aggiuntive nella custodia. E ancora usufruisci delle chiamate e dell'assistente vocale con controllo touch. Tocca semplicemente l'auricolare per gestire chiamate, suono, assistente vocale del tuo dispositivo e rimanere in contatto con il tuo mondo.

Con una forma ergonomica, inserti auricolari in tre misure e una protezione IPX2, le cuffiette JBL si adattano a qualsiasi tipologia di orecchie in modo confortevole, resistendo a piccole cadute e anche al sudore.

Nella confezione, che arriva direttamente a casa tua, troverai:

Cuffie wireless JBL Wave 200TWS

3 misure di inserti auricolari

cavo di ricarica USB Type C

custodia di ricarica

guida all'uso.

Non farti sfuggire un ottimo prodotto quali sono le cuffie wireless JBL, prendile ora in super sconto!

