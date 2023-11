Cuffie wireless da gaming con base di ricarica in MAXI SCONTO

Vivi i tuoi giochi preferiti in modo ancora più realistico con le cuffie wireless da gaming Roccat Syn Max Air. Oggi le puoi acquistare a soli 170,66 euro, invece che 249,99 euro, solo su Amazon.

Davvero un'ottima promozione. Grazie allo sconto del 32% avrai un risparmio di ben 79 euro sul totale. Con queste cuffie potrai essere sempre al centro dell'azione. Sono molto comode e quindi le puoi usare per tantissime ore di gioco. E poi hanno un microfono incorporato per parlare con il tuo team nelle partite online. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Cuffie wireless da gaming eccezionali a molto meno

Sicuramente siamo di fronte a un prezzo davvero vantaggioso che difficilmente si potrà ripetere. Inoltre sono di qualità eccellente, nota alcune caratteristiche:

Connessione: puoi decidere come connetterle al tuo computer o ad altri dispositivi. Infatti godono sia della connessione wireless che di quella Bluetooth.

Audio: sono dotate di un audio 3D molto coinvolgente che ti regalerà un emozione unica in ogni sessione di gioco. Hanno un microfono incorporato che garantisce ottime prestazioni e filtra la tua voce dai rumori esterni.

Autonomia: grazie alla base di ricarica wireless in appena 15 minuti offrono ben 2 ore di ascolto e 16 ore con una ricarica completa.

Non perdere tempo perché l'offerta è destinata a scadere a momenti. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie wireless da gaming Roccat Syn Max Air a soli 170,66 euro, invece che 249,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.