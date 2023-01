Cuffie wireless Creative EF1010: su Amazon ecco un GRANDISSIMO SCONTO con coupon

La comodità delle cuffie wireless è qualcosa che si può spiegare con una sola parola: modernità. Per rendersi conto veramente di quanto siano comode però è necessario averle indossate almeno una volta. Questi prodotti permettono a chiunque di effettuare attività di vario genere in ogni momento della giornata, senza rinunciare a un comodo ascolto della musica, o magari a parlare nelle chat vocali anche mentre si fanno le faccende di casa, o altro ancora. Creative è una delle aziende leader nel campo dei device audio, e la pensa allo stesso modo, creando cuffie per tutti i gusti con una qualità sempre fuori discussione.

Se siete in cerca proprio di un prodotto da queste qualità, sappiate che su Amazon le cuffie wireless Creative EF1010 sono in offerta a soli 54,59€, ovvero il 30% in meno, se applicherete il coupon.

Cuffie Bluetooth CREATIVE EF1010: Over-Ear da capogiro

Queste cuffie sono come detto senza fili e di forma circolare, Over-Ear, così che possiate svolgere in tutta comodità le attività giornaliere senza impedimenti, dall'allenamento quotidiano in palestra ascoltando la musica, allo spostamento sui mezzi pubblici, o tanto altro ancora. Chiaramente il controllo del volume è presente direttamente sulle cuffie.

La colorazione di queste cuffie wireless CREATIVE EF1010 è di un elegante bianco, con i cuscinetti per le orecchie coperti da uno strato di pelle sintetica. Chiaramente per il caricamento e per l'utilizzo casalingo, è anche possibile collegarle tramite jack da 3,5 mm. Sopprime fino al 95% dei rumori grazie alla modalità ibrida ANC e Ambient.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.