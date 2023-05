Cuffie USB Trust Zaru: da oggi su Amazon in OFFERTA a SOLO 19,99 Euro!

Da qualche tempo ormai, chi lavora al PC o videogioca, sa che le cuffie sono diventate un oggetto di determinante importanza. Questo fa sì che la ricerca di hardware performanti e duraturi sia sempre all'ordine del giorno, e quindi anche il portafoglio vuole la sua parte. Per ogni vostro tipo di esigenza in questo ambito, è difficile che non esista un prodotto che non faccia al caso vostro creato dall'ormai famosissima Trust, da tempo immemore nel mercato di periferiche per PC, sia ad alto, sia basso budget: oggi vi parliamo delle Trust Zaru, cuffie cablate che potrebbero fare al caso vostro, a un prezzo stracciato.

Infatti da oggi su Amazon in offerta potrete trovare le cuffie Trust Zaru con cavo USB a solo 19,99€, con uno sconto del 33% e un risparmio di circa 10,00€.

Cuffie cablate Trust Zaru: low cost di qualità

Queste cuffie possiedono un cavo USB da 2 metri per essere collegate al PC, e sono plug and play, quindi vi basterà collegarle senza dover scaricare driver o software aggiuntivi. Hanno un design molto confortevole, con ampi padiglioni over-ear che si rivelano una vera e propria manna dal cielo in caso di chiamate o sessioni prolungate.

Le cuffie Trust Zaru sono anche provviste di un controller in linea, per regolare facilmente il volume. Durante le chiamate potrete anche attivare o disattivare l'audio del microfono, qualora ne aveste bisogno. Ovviamente grazie ai i driver stereo da 40 mm, otterrete una fantastica qualità del suono, con voci nitidissime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.