Cuffie Turtle Beach Stealth 600: da oggi su Amazon GRANDE SCONTO del 22%

Da quando ha messo piede nell'industria (e i giocatori lo sanno bene), Turtle Beach è praticamente un must e sinonimo di qualità e convenienza nel campo delle cuffie da gaming. Questo grazie a degli hardware duraturi e performanti, che si adattano a tutti i tipi di esigenze e di giocatori. Insomma, è difficile che non esista un prodotto Turtle Beach che faccia al caso vostro in base a ciò che vi serve, o alla vostra disponibilità economica. In questo caso, se siete in cerca di una nuova cuffia da Gaming wireless di buonissima qualità audio, unita a un ottimo comfort, le Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono quelle che fanno al caso vostro.

L'occasione sta nel fatto che da oggi su Amazon queste cuffie da gaming wireless Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono in offerta a soli 69,98€, con uno sconto pari al 22% rispetto al prezzo di listino.

Turtle Beach Stealth 600 Gen2: prestazioni e comfort assicurati

Queste cuffie possiedono la licenza ufficiale da Microsoft per Xbox per assicurare un'esperienza di audio di gioco e di chat di alta qualità, e possono garantire oltre 24 ore di gioco grazie alla batteria migliorata. Chiaramente le cuffie sono compatibili con più dispositivi, ma danno il loro meglio su Xbox, ottimizzate per fornire un suono surround immersivo con Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X.

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen2 sono molto confortevoli, anche per chi porta gli occhiali, grazie al sistema brevettato ProSpecs di Turtle Beach, che vede le cuffie dotate di cuscinetti in doppia spugna. Infine le esclusive impostazioni sonore Superhuman Hearing di Turtle Beach permettono ai giocatori di sentire bene anche i suoni più tenui.

