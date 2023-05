Cuffie Trust Gaming GXT 488 compatibili per PC, PS4 e PS5 ad un prezzo FOLLE su Amazon

State cercando delle cuffie compatibili sia per PlayStation 4 che PS5 e PC? Le Trust Gaming GXT 488, con licenza ufficiale PlayStation, sono attualmente in offerta su Amazon e possono essere acquistate a soli 34,99€ invece di 49,99€.

Queste cuffie forniscono un audio di alta qualità che può davvero fare la differenza durante le sessioni di gioco. I potenti altoparlanti da 50 mm offrono suoni chiari e dettagliati, permettendo di sentire ogni singolo effetto sonoro nel gioco.

Inoltre, grazie al loro design confortevole e regolabile, potrete giocare per ore senza sperimentare alcun fastidio. Le Trust Gaming GXT 488 sono dotate inoltre di un microfono flessibile e rimovibile, perfetto per comunicare con gli amici durante le partite multiplayer.

Il design di queste cuffie si distingue anche per l'interessante illuminazione LED, che le rende un accessorio esteticamente accattivante per qualsiasi setup gaming. Ma il vero punto di forza è il loro suono. Ricordiamo inoltre che sono un prodotto Plug & Play, ciò significa che basterà collegarle tramite jack al microfono del controller wireless DUALSHOCK 4 o DUALSENSE tramite il cavo da 1,2 m per regolare o disattivare il volume a piacimento.

Compatibili sia con PS4 che PS5, queste cuffie sono l'ideale per i giocatori di tutte le età. Se siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gioco o se volete fare un regalo a un amico appassionato di videogiochi, approfitta ora dello sconto del 30% e acquistale su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.