Cuffie stereo originali per Xbox in offerta a meno di 55€ su Amazon

Questa mattina su Amazon le cuffie stereo originali per Xbox sono in offerta a 54,99 euro invece di 59,99 euro, che è il prezzo di vendita consigliato al pubblico. Le cuffie Microsoft consentono di immergersi al meglio nei videogiochi per Xbox che supportano la tecnologia Windows Sonic, Dolby Atmos e l'audio spaziale DTS Headphone:X. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con i clienti Prime che godono delle spese di spedizione gratuite e la consegna ultra rapida. L'offerta delle cuffie originali Microsoft per Xbox è disponibile su questa pagina.

Cuffie originali per Xbox in offerta su Amazon a 54,99€

Oltre a un'immersione totali nei giochi, le cuffie Microsoft per Xbox offrono una resa migliore sia dei suoni alti che quelli bassi, oltre a un audio analogico nitido per le chat. Pollice in alto anche per il design leggero e flessibile, grazie alla presenza di morbide imbottiture e un archetto regolabile, così da distribuire la pressione in maniera uniforme.

Un ulteriore vantaggio di queste cuffie è l'elevato comfort che restituiscono durante le lunghe sessioni di gaming, grazie alle ampie dimensioni dei padiglioni. Sono inoltre comode da usare grazie ai comandi integrati che aiutano a regolare o disattivare momentaneamente i rumori in ingresso. In più è presente un pratico microfono, che all'occorrenza può essere escluso dalla riproduzione quando non lo si utilizza.

L'articolo è compatibile con Xbox X, Xbox S, Xbox One e PC Windows dotati di connettore jack da 3.5 millimetri. Sono anche collegabili al controller wireless per Xbox tramite quest'ultimo connettore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.