Cuffie SteelSeries Arctis 5 sono offerte ad un prezzo speciale su Amazon

Con l'arrivo della nuova gamma di cuffie Arctis, SteelSeries cerca di rendere meno netto il confine tra le cuffie che usiamo a casa e quelle che saremmo lieti di portare in treno. In altre parole, fino a questo momento i giocatori hanno dovuto sborsare soldi per un paio di cuffie da usare durante le battaglie online e un altro paio di cuffie che non si "vergognano" di indossare in pubblico.

Non c'è motivo per cui le cuffie SteelSeries Arctis 5 abbiano un suono così sorprendente a questa fascia di prezzo, e l'unica cosa che le frena è la bizzarra scelta di utilizzare le cinghie degli occhiali da sci per fissarle alla testa. Per molto tempo le cuffie da gioco sono state condannate a un eterno inferno di design stravaganti, illuminazione LED RGB esagerata e microfoni grandi e inamovibili che non appartengono a nessun luogo se non a una scrivania. SteelSeries ha realizzato un paio di cuffie con tutte le funzionalità di cui i giocatori hanno bisogno in un design molto piacevole.

I padiglioni dell'Arctis 5 sono costruiti con un tessuto brevettato in schiuma memory form "AirWeave" e la loro parte esterna è avvolta in un materiale gommato che dà una sensazione di lusso e di costo. A differenza dei padiglioni in pelle, che tendono a intrappolare il calore e l'umidità intorno alle orecchie, quelli in tessuto sono progettati per fare entrambe le cose, pur garantendo un isolamento acustico totale.

L'archetto, invece, non può vantare le stesse caratteristiche. Le cuffie Arctis 5 vogliono sfatare l'idea che la qualità del suono di una cuffia per usi diversi dal gioco, come l'ascolto di musica o la visione di un film, debba essere scadente perché è stata progettata per il gioco. SteelSeries smentisce questa idea, affermando che le sue cuffie utilizzano driver da 40 mm di qualità musicale e audio surround 7.1 DTS Headphone:X (per ora solo per Windows).

Il ChatMix Dial è un piccolo dongle USB fornito con l'Arctis 5 che consente di mixare l'audio su Mac o PC. La manopola del volume del ChatMix Dial consente di modificare facilmente il livello dei suoni di gioco e di conversazione. Altrettanto impressionante è stata la risposta ai giochi fornita dal suono surround 7.1 DTS Headphone:X; sia che si giocasse a Battlefield 1 o a League of Legends.

