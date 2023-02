Cuffie Sony MDR-ZX110: su Amazon in OFFERTA ad un PREZZO BASSISSIMO

La comodità delle cuffie è qualcosa che si può spiegare solo provandole con le proprie orecchie, averle indossate almeno una volta. Questi prodotti permettono a chiunque di ascoltare musica, parlare in chat, e lavorare con l'udito, nel miglior modo possibile. Oltre a tutti gli altri prodotti di punta forniti dall'azienda, Sony si diletta anche nella creazione di cuffie (e non parliamo solo di quelle per PS5), ed alcuni prodotti sono ottimi e reperibili ad un prezzo stracciato, come le Sony MDR-Zx110.

Se siete alla ricerca di un prodotto molto economico, ma allo stesso tempo molto buono, sappiate che da oggi su Amazon le cuffie cablate Sony MDR-Zx110 sono in offerta a soli 9,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo totale.

Cuffie Sony MDR-ZX110: il miglior marchio al miglior prezzo

Queste cuffie sono cablate con un jack da 3.5mm, sono pieghevoli e di materiale in plastica. I padiglioni auricolari sono imbottiti per la comodità di ascolto, anche durante gli spostamenti. Nella scatola all'interno del prodotto ci saranno anche la scheda di garanzia e le istruzioni per l'utilizzo delle cuffie.

Le cuffie Sony MDR-ZX110 dispongono di driver dinamici al neodimio a cupola da 30mm per avere un audio bilanciato; inoltre c'è un'ampia gamma di frequenza da 12 Hz a 22 kHz, per alti cristallini e bassi profondi.

