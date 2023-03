Cuffie Sony MDR-ZX110: disponibili su Amazon ora a SOLI 9,99 Euro!

La comodità delle cuffie è qualcosa che non si può definire proprio oggettiva, e ci si può rendere conto della cosa solo dopo averle indossate almeno una volta. Questi prodotti permettono a chiunque di ascoltare musica, parlare in chat, e lavorare con l'udito, nel miglior modo possibile. Ci sono tuttavia dei marchi che sono sinonimo di qualità indiscutibile, sui quali possiamo andare praticamente a occhi chiusi. Sony è tra essi, e si diletta anche nella creazione di cuffie (e non parliamo solo di quelle per PS5), ed alcuni prodotti sono ottimi e reperibili ad un prezzo a dir poco basso, come le cuffie on ear Sony MDR-Zx110.

Se siete alla ricerca di un prodotto buono ed economico, sappiate che da oggi su Amazon le cuffie cablate Sony MDR-Zx110 sono in offerta a soli 9,99€, con uno sconto del 33% sul prezzo totale.

Cuffie Sony MDR-ZX110: il miglior marchio al miglior prezzo

Queste cuffie sono cablate con un jack da 3.5mm, sono pieghevoli e di materiale in plastica, che potete collegare anche ai pad della vostra PlayStation. Possiede driver dinamici al neodimio a cupola da 30 mm per avere un audio bilanciato, e padiglioni auricolari imbottiti per aumentare la comodità di ascolto.

Le cuffie Sony MDR-ZX110 dispongono di driver dinamici al neodimio a cupola da 30mm per avere un audio bilanciato; inoltre c'è un'ampia gamma di frequenza da 12 Hz a 22 kHz, per alti cristallini e bassi profondi. Oltre alle cuffie, nel pacchetto troverete anche un cinturino pieghevole bianco.

