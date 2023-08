Cuffie Sony con Noise Cancelling e batteria fino a 30 ore in promo speciale su Amazon

Le Sony WH-1000XM4 sono delle cuffie wireless che portano l'esperienza audio ad un livello molto alto, e grazie al noise cancelling offrono un'eccezionale modo per isolarsi da qualsiasi rumore esterno, in più hanno una batteria duratura fino a 30 ore e funzioni avanzate come la ricarica rapida e l'assistenza vocale di Alexa Built-in, Google Assistant e Siri. Acquistale ora su Amazon a soli 219,00€.

Si distinguono in primis per la loro tecnologia di noise cancelling di alta qualità. Con la cancellazione attiva del rumore, potrai immergerti completamente nella tua musica o concentrarti sul lavoro senza distrazioni fastidiose provenienti dall'ambiente circostante. Questa funzionalità è particolarmente utile quando viaggi o lavori in ambienti rumorosi.

Le cuffie offrono anche una qualità audio straordinaria, con dettagli cristallini e bassi profondi. La tecnologia LDAC consente di ascoltare la musica in alta risoluzione, per un'esperienza audio più realistica e coinvolgente. La funzione Multipoint ti consente di collegare simultaneamente le cuffie a due dispositivi, come il tuo smartphone e il tuo computer, per passare facilmente da una fonte all'altra.

La batteria di queste cuffie offre un'autonomia eccezionale di fino a 30 ore di riproduzione continua. E se sei di fretta, con la ricarica rapida potrai ottenere fino a 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Questo rende le cuffie perfette per lunghe sessioni di ascolto o per viaggi prolungati. Approfitta ora dello sconto incredibile che ti permetterà di risparmiare circa il 12% su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.