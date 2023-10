Cuffie Sony comode e di qualità TOP: SUPER SCONTO

Sony opera in diversi settori, tra cui l'elettronica di consumo, l'intrattenimento, la tecnologia e la produzione di contenuti. Oggi Amazon applica un super sconto del 44% su un paio di cuffie bluetooth Sony per un prezzo finale di 38,90€.

Le cuffie Sony ad un prezzo stracciato grazie al 44% di sconto

Le cuffie Sony WH-CH520B sono un'ottima scelta per chi è alla ricerca di cuffie over-ear di alta qualità. Disponibili nel classico colore nero, queste cuffie offrono una straordinaria tecnologia di connettività senza fili Bluetooth.

Ciò che rende davvero speciali le WH-CH520B è la certificazione 360 Reality Audio, che ottimizza l'esperienza musicale analizzando la forma unica del tuo orecchio tramite l'app Sony | Headphones Connect. Questo significa che potrai immergerti completamente nella tua musica preferita, godendo di un suono eccezionale.

La durata della batteria è notevole, con un'autonomia fino a 50 ore. Inoltre, se la batteria si sta esaurendo, una rapida ricarica di soli 3 minuti ti darà ben 1,5 ore di ascolto, garantendo che la musica non si interrompa mai. Queste cuffie Sony offrono anche comodità e facilità d'uso. La connessione Multipoint consente di collegare facilmente più dispositivi, mentre i pulsanti di controllo e la possibilità di comandarle con la voce rendono l'utilizzo quotidiano semplice ed efficiente.

Rispondere alle chiamate è un gioco da ragazzi grazie ai pulsanti situati sui padiglioni, il che significa che non dovrai più estrarre il telefono dalla tasca. Con un archetto regolabile, padiglioni auricolari morbidi e un design leggero, queste cuffie sono progettate per offrire il massimo comfort e una vestibilità perfetta. Le Sony WH-CH520B sono la scelta ideale per chi cerca un'esperienza audio eccezionale e una praticità senza paragoni.

Amazon oggi applica un super sconto del 44% sulle cuffie Sony per un costo d'acquisto finale di 38,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.