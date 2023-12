Cuffie Sony bluetooth con cancellazione rumore e 35 ore di durata: MAXI SCONTO DEL 47%

Sony è un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. A parlare sono i suoi prodotti e la qualità che riesce a mettere in ogni produzione. Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth Sony sono scontate del 47% per un costo finale di 79€. Un'offerta più unica che rara!

Lo sconto del 47% sulle Cuffie Bluetooth Sony è pazzesco

Immergiti nella tua musica preferita con le cuffie wireless dotate del rivoluzionario processore integrato V1 e della tecnologia DSEE per un'esperienza audio senza pari. Personalizza la tua esperienza direttamente dall'applicazione e vivi la magia dell'audio 360 Reality Audio Certified, che avvolge i tuoi sensi in un suono tridimensionale e coinvolgente.

Le cuffie, dotate di cancellazione del rumore, sfruttano la potenza della tecnologia Dual Noise Sensor e dell'Integrated Processor V1 per adattare il suono al tuo ambiente. Con l'app Headphones Connect, puoi regolare il suono su ben 20 diversi livelli, garantendo un controllo preciso sulla tua esperienza acustica.

Non preoccuparti della durata della batteria, poiché queste cuffie assicurano fino a 35 ore di ascolto continuo con la cancellazione del rumore attiva, grazie alla loro ergonomia che le rende comode anche per lunghi periodi di utilizzo. La connessione Multipoint offre una gestione senza sforzi.

Inoltre, la tecnologia Precise Voice Pickup, la struttura di riduzione del rumore e i microfoni beamforming assicurano chiamate nitide e chiare, garantendo una comunicazione senza interruzioni. Queste cuffie Sony, dunque, offrono un'esperienza completa, ideali per un uso quotidiano all'insegna della qualità audio e del comfort.

L'offerta di oggi sulle cuffie bluetooth targate Sony è davvero incredibile: 47% di sconto attivo per un prezzo finale di 79€.

