Cuffie Samsung definitive: MAXI SCONTO su Amazon

Samsung è un'azienda leader nel campo della tecnologia e del mondo dell'elettronica in generale. Acquistare un prodotto Samsung equivale a farsi avvolgere da un'ecosistema di comodità, affidabilità e qualità. Che si tratti di smartphone, TV, elettrodomestici vari, quando si sceglie Samsung non si sbaglia ed è il caso anche delle cuffie bluetooth Galaxy Buds Live per cui Amazon ha preparato una maxi offerta del 59% di sconto per un prezzo finale di 69,99€ al fronte dei 169,00€ del prezzo di listino. Assolutamente da non perdere!

Amazon propone 100 euro di sconto sulle cuffie bluetooth Samsung!

Ormai il mercato delle cuffie bluetooth propone una serie di interessanti alternative ma, sicuramente, Samsung non può non rappresentare una prima scelta sia per la qualità dei prodotti sia per quel che concerne l'affidarsi ad un'azienda leader come Samsung. Gli auricolari Galaxy Buds Live offrono suoni ampi e spaziosi, come se steste ascoltando musica dal vivo. Grazie al design Open-type senza cuscinetti In-Ear e con prese d'aria la sensazione di avere le orecchie tappate è ridotta al minimo. Con la cancellazione attiva del rumore potrete eliminare i rumori esterni e concentrarvi solo su ciò che state ascoltando.

L'ANC permette il passaggio delle frequenze alte, come il suono della voce umana e, a proposito di voce umana, la vostra sarà perfetta durante le telefonate che vi troverete ad effettuare grazie alla presenza di ben 3 microfoni. Anche la profondità dei bassi è migliorata grazie allo speaker da 12 mm e a un canale dedicato alle basse frequenze. La batteria a ricarica rapida vi assicura di poter portare con voi queste cuffie in ogni momento della giornata e per tutta la giornata. Ideali per attività sportiva e lunghe passeggiate.

Non perdete, dunque, la possibilità di acquistare le cuffie bluetooth Galaxy Buds Live di Samsung al 59% di sconto per un prezzo finale di 69,99€ al fronte dei 169,00€ di listino. Buon ascolto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.