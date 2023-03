Cuffie Realme Buds Air 3S godono di uno sconto del 20% su Amazon

Le cuffie TWS Realme Buds Air 3S offrono funzioni intelligenti, un design minimalista e un suono calibrato per i profili bassi, il tutto ad un prezzo economico. Queste cuffie costituiscono l'ultimo tentativo dell'azienda di dominare il settore delle TWS, diventando un prodotto essenziale per chi ha un dispositivo senza jack audio. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 49,99€.

Il minimalismo è il punto focale del design delle Realme Buds Air 3S, con un involucro squadrato disponibile in bianco e nero che ospita gli auricolari. La custodia è tascabile, ma la plastica lucida della parte superiore si graffia facilmente. I piccoli padiglioni sembrano servire solo all'aspetto estetico, mentre gli steli spostano il punto di equilibrio verso il basso, causando qualche fastidio nell'uso prolungato.

Le Realme Buds Air 3S offrono funzioni intelligenti come la compatibilità con Google Assistant, i comandi touch completamente programmabili, la connessione rapida e la discreta durata della batteria. Anche se i padiglioni ‘alati’ non sono necessari per il loro utilizzo, gli auricolari rimangono saldamente nelle orecchie e la classificazione IPX5 le rende resistenti alla pioggia leggera e agli schizzi.

I driver dinamici a triplo titanio da 11 mm alimentano l'audio dell'Air 3S, utilizzando un diaframma in gomma di silicone liquida per produrre un suono leggero e sensibile. Insieme all'hardware è incluso il supporto software Dolby Atmos, ma solo i dispositivi compatibili saranno in grado di utilizzare questa funzione. Nonostante le cuffie siano calibrate per i profili sonori più bassi, il suono caldo con una maggiore enfasi sulle frequenze basse offre un'esperienza audio accettabile per il prezzo.

Le Realme Buds Air 3S offrono un suono potente senza subire distorsioni eccessive anche al massimo volume, ma la cancellazione elettronica del rumore (ENC) è disponibile solo per le conversazioni telefoniche. La confezione comprende solo tre auricolari in silicone di dimensioni diverse, ma non sono incluse altre misure.

In definitiva, le Realme Buds Air 3S sono una soluzione economica ma ricca di funzionalità per chi cerca delle cuffie TWS. Offrono un'esperienza audio accettabile per il prezzo, funzioni intelligenti e un design minimalista. Nonostante i piccoli difetti, queste cuffie sono un prodotto consigliato per chi cerca cuffie TWS economiche ma performanti. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

