Cuffie Q20i a PREZZO SUPER oggi su Amazon

Sei alla ricerca di un paio di cuffie? Abbiamo qualcosa di molto interessante da consigliarti, le caratteristiche sono buone e il prezzo ottimo. Si tratta delle cuffie Q20i che puoi acquistare su Amazon scontate del 28%.

Dall'attuale costo di mercato di 49,99 euro tu ora le paghi solamente 35,99 euro.

Cuffie Q20i soundcore Anker con cancellazione attiva rumore e ben 60 ore di riproduzione

Le cuffie proposte sono dotate dell'importante cancellazione attiva del rumore. I 2 microfoni interni e i 2 esterni collaborano per rilevare il rumore esterno e ridurlo efficacemente fino al 90%.

Immergiti in un audio dettagliato. Le cuffie in questione sono dotate di driver dinamici sovradimensionati da 40 mm che producono un suono dettagliato e ritmi incalzanti con la tecnologia BassUp. Compatibile con audio certificato ad alta risoluzione tramite il cavo AUX per dettagli ancora maggiori.

Con 40 ore di durata della batteria e 60 ore in modalità normale, puoi spostarti in tutta tranquillità senza dover pensare a come e quando ricaricarle. Inoltre sono dotate di ricarica rapida, basteranno solo 5 minuti per disporre di ben 4 ore extra di riproduzione. Connettiti a due dispositivi contemporaneamente con Bluetooth 5.0 e passa istantaneamente da uno all'altro. Sia che tu stia lavorando con il laptop o che tu voglia rispondere a una chiamata, l'audio verrà riprodotto automaticamente dal dispositivo desiderato.

Scarica l'app soundcore per personalizzare il suono utilizzando l'equalizzatore personalizzabile, utilizzando le 22 equalizzazioni preimpostate o regolando manualmente l'equalizzazione. Puoi anche passare da una delle 3 modalità all'altra: Cancellazione attiva del rumore (ANC), Normale e Trasparenza e rilassati con il rumore bianco.

Prendile ora su Amazon ad un prezzo mini!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.