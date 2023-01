Cuffie Professionali USB Trust Zaru con Microfono ad un prezzo sbalorditivo su Amazon

Al giorno d'oggi le riunioni si svolgono online, per questo avrai bisogno di un auricolare comodo che ti supporti per tutta la giornata. Le Trust Zaru fanno esattamente questo. Con morbidi cuscinetti sopra le orecchie e un archetto regolabile, Zaru rimane comodo anche dopo lunghe riunioni. E grazie ai grandi driver da 40 mm e al microfono flessibile, sentirai i tuoi colleghi con la stessa chiarezza con cui loro sentiranno te. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,99€ invece di 29,90€.

Che tu stia parlando con il tuo datore di lavoro, un collega o un amico, è importante che tutti si capiscano. Grazie ai due grandi driver da 40 mm ciascuno, godrai di un suono stereo nitido in modo da poterti concentrare sulla risposta invece di cercare di capire cosa stanno cercando di dire. Per questo motivo, il microfono flessibile assicura che sentiranno la tua risposta altrettanto chiaramente.

Le riunioni possono durare a lungo, quindi assicurati di sentirti a tuo agio; il Trust Zaru fa la sua parte per assicurarsi che tu lo sia. Gli ampi cuscinetti sopra le orecchie sono morbidi e garantiscono comfort anche durante le riunioni più lunghe, mentre l'archetto regolabile consente a chiunque di indossare queste cuffie con facilità.

Le Trust Zaru è dotato di un cavo USB lungo 2 m che consente molta libertà di movimento. C'è anche un telecomando in linea integrato nel cavo, quindi potrai regolare facilmente il volume o il microfono. Il cavo USB assicura che le cuffie funzionino nel momento in cui le colleghi al PC o al laptop, così sarai in grado di effettuare conferenze tramite app come Teams, Skype o Zoom in un batter d'occhio. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.