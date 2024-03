Cuffie Philips in SUPER SCONTO su Amazon: prezzo regalato

Philips è un'azienda con una lunghissima tradizione nell'ambito della produzione di dispositivi elettronici e in generale nel mondo della tecnologia e oggi, su Amazon, è disponibile un super sconto del 48% sulle cuffie bluetooth Philips che vengono vendute a 25,99€.

Cuffie bluetooth Philips al 48% di sconto: prezzaccio

Le cuffie bluetooth Philips sono dotate di un design in ear e si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio grazie ai tre morbidi cuscinetti in silicone intercambiabili, garantendo un isolamento ottimale e un suono chiaro con bassi bilanciati. La connessione Bluetooth di queste cuffie le rende compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth, consentendo una connessione di alta qualità fino a una distanza di 10 metri.

Con un tempo di riproduzione eccezionale, queste cuffie assicurano oltre 18 ore di ascolto continuo. Una singola ricarica offre fino a 6 ore di riproduzione, mentre la custodia di ricarica super compatta assicura ulteriori 12 ore di ascolto, garantendo che la musica ti accompagni ovunque tu vada.

Progettate per resistere al sudore e alle intemperie, le cuffie Philips sono ideate per adattarsi comodamente a varie forme di orecchio grazie ai morbidi cuscinetti in silicone di varie dimensioni. Queste cuffie offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica, consentendoti di goderti la tua musica durante l'allenamento o all'aperto.

Le specifiche includono una custodia di ricarica per ulteriori 12 ore di riproduzione, un cavo USB-C e auricolari in silicone in 3 dimensioni per garantire la massima comodità. Inoltre, l'app "Philips Headphones App" ti permette di regolare la cancellazione del rumore e personalizzare l'esperienza di ascolto.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto enorme del 48% sulle cuffie bluetooth Philips che vengono vendute a 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.