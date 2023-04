Cuffie On Ear con microfono A SOLI 20 euro su Amazon

Sei un appassionato di gaming? Allora questa è decisamente l'offerta che fa al caso tuo. Oggi su Amazon puoi acquistare delle fantastiche cuffie On Ear con microfono e pagarle solamente 21,46 grazie ad uno sconto speciale.

Solo per oggi Amazon ti permette di usufruire dello sconto del 28% sulle cuffie JBL Tune 500. Non farti sfuggire questa occasione!

Cuffie On Ear con microfono: alta qualità del suono e controllo da remoto

Acquistando queste cuffie ti porti a casa un audio di altissima qualità. Le cuffie suvraurali Tune 500 emettono l'eccellente suono JBL Pure Bass, praticamente quello che puoi ascoltare nelle sale da concerto, negli stadi e negli studi di registrazione di tutto il mondo.

Si tratta di un dispositivo decisamente pratico, infatti è dotato di cavo piatto antigroviglio con comando ad un pulsante e microfono integrato. In questo modo puoi gestire facilmente la musica, le chiamate e l'accesso a Siri o Google. Il comfort è massimo perché queste cuffie On Ear con microfono sono leggere e confortevoli grazie ai morbidi cuscinetti auricolari e all'archetto imbottito. Sono facilmente trasportabili, potrai ripiegare le tue cuffie JBL e metterle comodamente nella borsa e portarle con te ovunque vai. Una coppia di driver da 32 mm riproduce un sound limpido e corposo con bassi potenti e profondi. Per audio, gaming e chiamate. Sono compatibili praticamente con tutto: dispositivi Android, iPhone, Smartphone, Laptop, PC, Xbox, Ps4, TV e molto altro.

Nella confezione riceverai:

un paio di cuffie On Ear con microfono JBL Tune 500

comando da remoto ad un pulsante

accesso all'assistente vocale

cavo anti-groviglio

scheda della garanzia.

Le cuffie JBL Tune 500 sono davvero fantastiche oltre che utili, pratiche e trasportabili. Un prezzo così basso non si vede spesso quindi approfittane e prendile al volo ora su Amazon.

