Cuffie Logitech con cancellazione del rumore e microfono regolabile ad un PREZZO CHOC

Logitech è un'azienda leader e con una lunga tradizione nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 41% sulle sue cuffie, le H390 che vengono vendute a 24,69€. Approfittane subito!

Cuffie Logitech: ecco le caratteristiche

Le cuffie Logitech H390 sono la scelta ideale per chi cerca comfort ottimale e prestazioni audio superiori durante le chiamate o le sessioni di ascolto. Grazie all'archetto regolabile e imbottito e ai morbidi padiglioni auricolari, queste cuffie offrono un comfort duraturo, permettendoti di utilizzarle per lunghi periodi senza disagio.

I controlli semplici posti sul cavo ti consentono di regolare facilmente il volume o disattivare l’audio delle chiamate, con un LED che indica chiaramente lo stato, tutto senza interruzioni. Questa funzionalità ti permette di gestire le tue chiamate o sessioni di lavoro in modo pratico e immediato.

Con la qualità antirumore, il microfono con riduzione del rumore assicura che le conversazioni siano chiare, sia per te che per l'interlocutore. L'audio avanzato ti offre un suono digitale potente, perfetto per conferenze, musica e giochi.

Le cuffie Logitech H390 sono compatibili con i principali sistemi operativi, tra cui Windows Vista, 7/8, 10, Chrome OS, macOS X e sono dotate di connettività USB-A che consente un'installazione plug-and-play facile e immediata. Basta collegare il connettore USB-A al tuo computer e sei pronto a parlare, ascoltare musica o giocare. Se desideri audio ad alta definizione e controlli integrati, puoi anche passare alla cuffia con microfono Logitech H540

