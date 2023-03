Cuffie JVC Gumy Mini godono di uno sconto del 20% su Amazon

Le cuffie JVC Gumy Mini, anche conosciute come JVC HA-A5T, sono eleganti e semplici. La confezione è completamente priva di plastica, il che dimostra l'impegno del produttore per ridurre la produzione di rifiuti. La confezione è resistente e ben protetta dal cartone. La custodia delle cuffie è molto piccola e leggera, rendendola estremamente portatile. Anche con le cuffie installate, il pacchetto pesa solo 36 grammi, rendendole tra le cuffie più comode da portare in viaggio. Acquistalo su Amazon a soli 27,99€ invece di 34,99€.

Le cuffie sono accreditate per la resistenza all'acqua IPX4, il che significa che possono essere utilizzate anche in ambienti umidi come palestre ed eventi all'aperto. Le cuffie sono dotate di Bluetooth 5.1, il che significa che l'accoppiamento è facile e affidabile, mentre la portata è superiore alla media. La latenza è ridotta durante la visione di Netflix o di video su YouTube, ma è più evidente quando si gioca ai videogiochi o si guarda lo streaming su Twitch.

Il suono delle cuffie è eccellente, con un'equalizzazione che produce un suono piacevole e accogliente, rendendo l'ascolto confortevole anche per lunghi periodi di tempo. I bassi sono robusti e potenti, ma non distraggono i media. Anche i medi sono eccellenti, puri, lucidi e potenti. Ci possono essere alcune incongruenze nel suono, soprattutto rispetto alle cuffie ad alta fedeltà, ma nel complesso la qualità è superba.

Le cuffie sono molto comode da indossare grazie alle loro dimensioni ridotte, ma avrebbero bisogno di una maggiore aderenza all'orecchio per essere indossate comodamente. Sono inclusi tre set di cuscinetti in silicone per trovare l'adattamento perfetto. Inoltre, le cuffie hanno una funzione vivavoce che funziona bene e la durata della batteria è superiore alla media. Tuttavia, i controlli delle cuffie richiedono un po' di lavoro. In ogni caso, le cuffie offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo.

In sintesi, le JVC Gumy Mini sono cuffie compatte, leggere, eleganti e confortevoli, che offrono un suono eccellente. Sono perfette per l'ascolto di musica e la visione di film, ma potrebbero non essere adatte per i videogiochi. Con la loro resistenza all'acqua IPX4 e la loro portabilità, sono ideali anche per gli amanti dello sport e della vita all'aria aperta. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

