Cuffie JBL Wave Beam perfette per lo sport e per il movimento: 26% DI SCONTO

JBL è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi e devices legati all'audio e oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth JBL sono messe in sconto del 26% per un prezzo totale di 59€.

Maxi sconto del 26% sulle cuffie bluetooth JBL

Le cuffie JBL Wave Beam offre un'esperienza di ascolto rivoluzionaria, grazie ai suoi bassi potenti e alla nitidezza dell'audio. Dotato di driver da 8 mm e della tecnologia Deep Bass Sound di JBL, garantisce un suono immersivo e coinvolgente, ideale per qualsiasi genere musicale. La sua forma In-ear e la tecnologia di connettività Bluetooth senza fili offrono un comfort e una libertà di movimento ottimali durante l'ascolto.

Con una batteria che dura fino a 8 ore, e una custodia wireless che ne aggiunge altre 24, il JBL Wave Beam assicura un'esperienza di ascolto continua e senza interruzioni per tutto il giorno. La funzione di ricarica rapida consente di ottenere due ore di ascolto con soli pochi minuti di ricarica, garantendo la massima praticità e flessibilità.

Grazie alle certificazioni IP54 e IPX2, gli auricolari e la custodia del JBL Wave Beam sono resistenti all'acqua e agli schizzi, permettendoti di goderti la musica anche in ambienti umidi o durante l'attività sportiva. Inoltre, le chiamate sono comode e pratiche grazie alla funzione di chiamate in vivavoce e al design ergonomico che assicura comfort durante l'uso prolungato.

La tecnologia VoiceAware permette inoltre di controllare facilmente la quantità di voce che si ascolta, per un'esperienza personalizzata e intuitiva. Le cuffie JBL Wave Beam si presentano come una scelta eccellente per chi cerca auricolari wireless performanti e versatili.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 26% sulle cuffie bluetooth JBL che vengono vendute al prezzo finale di 59€.

