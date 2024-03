Cuffie JBL TUNE con cancellazione del rumore a META' PREZZO: solo per OGGI su Amazon

Immergiti nella tua musica preferita come mai prima d'ora con le Cuffie JBL TUNE 230NC TWS! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 49 euro con uno sconto bomba del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa. Approfitta il prima possibile della mega offerta, potrebbere terminare da un momento all'altro!

Cuffie JBL TUNE 230NC TWS: audio impeccabile e massimo comfort

Le Cuffie JBL TUNE 230NC TWS sono dei veri e propri gioiellini per chi ama ascoltare la propria musica preferita al meglio.

Questi auricolari top di gamma offrono un audio impeccabile con bassi potenti e suoni immersivi in qualsiasi occasione.

Sono dotate della funzionalità di cancellazione attiva del rumore con 2 microfoni e Smart Ambient, mentre TalkThru e Ambient Aware consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante senza togliere le cuffie.

Anche le chiamate sono sempre nitide in stereo e a mani libere grazie ai 4 microfoni delle cuffiette. In più, l'autonomia degli auricolari è elevatissima: sono garantite fino a 40 ore di riproduzione con un suono di elevata qualità, e in più grazie alla ricarica veloce con soli 10 minuti avrai a disposizione 2 ore di ascolto.

Con design ergonomico che isola dal rumore ambientale e protezione IPX4, le earbud T230NC sono resistenti ad acqua e sudore e offrono vestibilità e comfort anche durante allenamenti sportivi intensi. Per questo motivo sono adatte da indossare in tutte le vostre avventure all'aria aperta in quanto risultano comodissime anche dopo ore di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.