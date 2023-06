Cuffie JBL Live SCONTATE del 55% su Amazon

Vuoi un paio di cuffie eccezionali? Abbiamo scovato per te un'offerta davvero folle. Oggi puoi acquistare su Amazon le fantastiche cuffie JBL Live del valore di 179,00 euro e pagarle solamente 79,90 euro. Questo significa che grazie allo sconto del 55% risparmi 100 euro.

Cuffie JBL Live: doppio microfono integrato e cancellazione attiva del rumore

Con queste cuffie Bluetooth puoi goderti musica, sport e chiamate in modalità completamente wireless e con il potente suono JBL grazie ai driver dinamici da 6,8 mm.

Solo musica, nessun rumore con la cancellazione attiva del rumore e Smart Ambient. TalkThru e Ambient Aware consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante, senza togliere gli auricolari.

Resistenti ad acqua e sudore grazie alla certificazione IPX7, le cuffie JBL Live offrono vestibilità comoda e sicura anche durante gli allenamenti sportivi più intensi.

Grazie alla tecnologia Dual Connect + Sync, le cuffiette si accoppiano automaticamente al tuo smartphone non appena apri la custodia. Disponi fino a 7h di autonomia e 14h extra con la custodia di ricarica. In merito alla connettività è richiesto Android 6.0 o superiore per l'accesso completo alle funzioni di Alexa quando si utilizza questo dispositivo.

Nella confezione che arriva direttamente a casa tua trovo:

un paio di cuffie JBL LIVE Free NC

inserti auricolari di 3 diverse misure

inserti in gel di 2 diverse misure

un cavo di ricarica USB Type C

una pratica custodia ricarica

una guida all'utilizzo

la garanzia.

Acquistale adesso per usufruire del fantastico sconto Amazon del 55%. Le scorte stanno per terminare affrettati!

