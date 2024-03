Cuffie JBL di alta qualità, stilose e comode ad un PREZZACCIO

Le cuffie on-ear Bluetooth senza fili JBL T510BT offrono un'esperienza di ascolto di alta qualità con una comodità senza pari. Grazie alla tecnologia avanzata, trasmettono un suono cristallino con potenti bassi JBL Pure Bass, offrendo un piacere musicale senza interruzioni.

Queste cuffie si distinguono per la loro praticità: possono essere caricate in sole 2 ore tramite cavo USB Type-C, garantendo fino a 40 ore di riproduzione musicale. Inoltre, la funzione di ricarica rapida consente di ottenere 2 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica, per un piacere di ascolto senza limiti.

Con la connessione Multipoint, puoi passare facilmente da un dispositivo Bluetooth all'altro, consentendoti di godere della tua musica preferita su diversi dispositivi o di rispondere alle chiamate in modo rapido e intuitivo. Inoltre, il pulsante multifunzione ti permette di attivare l'assistente vocale con semplicità.

Il design leggero, confortevole e pieghevole rende le cuffie T510BT ideali per un uso prolungato ovunque tu vada. Queste cuffie on-ear Bluetooth JBL, dunque, sono la scelta perfetta per coloro che desiderano unire qualità del suono superiore, comodità e praticità in un unico dispositivo. Con una lunga durata della batteria, connessione senza fili affidabile e design ergonomico, queste cuffie offrono un'esperienza di ascolto eccezionale in qualsiasi situazione.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 42% sulle cuffie bluetooth JBL che vengono vendute a 28,99€.