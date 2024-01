Cuffie JBL Bluetooth perfette per sport e viaggi: MAXI SCONTO del 25%

Le JBL Wave Buds sono le cuffie in-ear wireless che trasformano l'esperienza di ascolto, offrendo una qualità audio eccezionale con la tecnologia JBL Deep Bass Sound, che enfatizza i bassi mantenendo audio e voci nitide. Il design in-ear garantisce un comfort ottimale.

Con una batteria che dura tutto il giorno, le Wave Buds offrono 8 ore di autonomia, con la custodia di ricarica che fornisce ulteriori 24 ore di ascolto. La funzione di ricarica rapida consente di ottenere due ore di ascolto con una breve carica. La custodia supporta la ricarica senza fili per una comodità ancora maggiore.

Resistenti all'acqua con certificazioni IP54 per gli auricolari e IPX2 per la custodia, le Wave Buds sono ideali per ascoltare musica in ambienti con schizzi d'acqua, come la spiaggia o la palestra, senza preoccupazioni. La tecnologia TalkThru mette in pausa la musica in modo automatico per consentire una conversazione senza dover togliere gli auricolari, mentre la modalità AmbientAware riproduce il suono circostante senza interrompere la tua musica.

La confezione include le cuffie JBL Wave Buds, tre misure di inserti auricolari per una vestibilità personalizzata, una custodia di ricarica, un cavo di ricarica USB C, una guida rapida e una scheda di sicurezza.

Maxi sconto del 25%, oggi, su Amazon sulle cuffie bluetooth di casa JBL che vengono vendute al prezzo finale di 44,80€.