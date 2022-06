Cuffie Homscam Bluetooth 5.0: approfitta dello sconto oltre il 50% su Amazon

Gli auricolari wireless Homscam T1 progettati con supporto Bluetooth 5.0 sono perfetti per le chiamate di lavoro, e grazie alla tecnologia di riduzione del rumore CVC6.0 possono essere utilzzate praticamente in qualsiasi ambiente. Puoi acquistarli su Amazon spendendo solo 18,98€ invece di 42,99€.

Il set viene fornito con una custodia di ricarica per la ricarica wireless, un design davvero molto semplice e pratico. Inoltre, grazie al driver audio da 6 mm, potrai riprodurre bassi profondi e un audio stereo di alta qualità.

Gli auricolari wireless sono piccoli e comodi da indossare, e la forma ergonomica è perfetta per orecchie di diverse dimensioni. Presente anche pulsante che svolge varie funzioni oltre allo spegnimento e all'accensione. Un solo clic mette in pausa le canzoni mentre facendo doppio clic sul pulsante attiva invece l'assistente vocale di Google o Siri di Apple. Il pulsante può essere utilizzato anche per controllare il telefono cellulare.

Gli auricolari sono dotati di un dock di ricarica da 380 mAh che offre 120 ore in standby. Puoi mettere le cuffie all'interno della custodia per caricarle, senza utilizzare alcuna fonte di ricarica esterna. La società dichiara che gli auricolari offrono quattro ore di riproduzione in modalità stereo e fino a 20 ore di riproduzione dopo aver ricaricato gli auricolari 4 volte.

Acquistali su Amazon approfittando dello sconto del 56%, e se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione in 1 giorno.

