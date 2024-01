Cuffie gaming Trust GXT 488 a soli 26,99€ su Amazon (-46%)

Le cuffie da gaming Trust GXT 488, con licenza ufficiale per PlayStation 4 e compatibili con PlayStation 5, sono in offerta sul noto marketplace Amazon a 26,99 euro, per effetto del 46% di sconto sul prezzo consigliato al pubblico di 49,99 euro. La loro disponibilità è immediata.

Oltre alla licenza ufficiale per la console PS5, e la compatibilità con PS5, le GXT 488 di Trust si distinguono per offrire un comfort elevato e una potenza dell'audio senza pari. Sono acquistabili anche in 3 rate mensili a interessi zero da 9 euro al mese.

Cuffie Trust Gaming GXT 488 in sconto del 46% su Amazon

I driver da 50 mm delle Trust Gaming GXT 488 restituiscono un'esperienza audio immersiva senza precedenti. Presente anche un microfono progettato appositamente per le sessioni di gioco, con un suono nitido e potente.

Offrono inoltre un comfort di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Merito dell'archetto rinforzato e regolabile, per una comodità che rimane intatta anche durante le sessioni di gaming più lunghe.

Sono poi molto semplici da usare, rientrando nella lista dei dispositivi Plug & Play, termine associato agli articoli che non necessitano di alcuna installazione per funzionare. In questo caso, basta collegarle al controller wireless DualShock 4 tramite il jack audio 3,5 mm per iniziare subito a giocare.

Il modello in promo è in colorazione Nero. Volendo, puoi scegliere tra le colorazioni Blu e Grigio, ma i prezzi sono più alti.

Le cuffie GXT 488, uno dei migliori modelli della linea Trust Gaming, sono in offerta a soli 26,99 euro su amazon.it (vendute e spedite da Amazon, anche in 3 rate a interessi zero).

