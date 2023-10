Cuffie da gaming Logitech G432 in offerta a metà prezzo su Amazon (-47%)

Le cuffie da gaming G432 di Logitech sono in offerta su Amazon al prezzo di 49,90 euro, grazie al maxi sconto del 47% applicato nella giornata di oggi. Il prezzo è ottimo, dato che sul sito ufficiale Logitech si trovano in offerta a oltre 70 euro. In più è un articolo venduto e spedito da Amazon, per cui se sei un utente Prime benefici anche delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra rapida. Tra i loro principali punti di forza si annoverano i driver da 50 mm, il microfono da 6 mm e la tecnologia DTS Headphone X 2.0 per un'esperienza di gioco completa.

Cuffie gaming Logitech G432 in offerta a 49,90 euro su Amazon

Grazie alle cuffie per gaming G432 con microfono sarai letteralmente circondato dall'ambiente di gioco, per un'esperienza totalizzante. Il merito è soprattutto dei driver audio da 50 mm, che offrono un suono espansivo e completo per un'esperienza ancora più coinvolgente rispetto al passato.

L'altro elemento di maggior pregio è il microfono ottimizzato da 6 mm: d'ora in avanti i tuoi compagni di squadra o i tuoi avversari ti sentiranno forte e chiaro qualsiasi sia il tuo commento o la risposta (c'è anche la funzione flip-to-mute che ti consente di disattivare l'audio quando non vuoi essere ascoltato).

Le cuffie del marchio Logitech sono compatibili con PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation e smartphone (per quest'ultimi puoi usare il cavo da 3,5 mm).

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon sulle cuffie gaming Logitech G432 per risparmiare quasi 50 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 94,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.