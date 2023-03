Cuffie gaming Corsair HS55 a prezzo speciale su Amazon

Le Corsair HS55 Surround sono cuffie per videogiochi cablate, economiche e dotate di un buon design. Sono pensate principalmente per il pubblico dei giocatori competitivi, ma potrebbero interessare anche gli audiofili che amano il suono surround. Acquistalo su Amazon a soli 49,99€ invece di 79,99€.

La costruzione delle cuffie è in plastica, con una fascia metallica all'interno dell'archetto e materiale in morbida pelle per appoggiarsi sulla testa. I padiglioni auricolari sono realizzati in schiuma memory form e rivestiti in pelle sintetica.

Le cuffie sono dotate di una porta standard da 3,5 mm per l'inserimento e di un dongle USB per attivare l'audio surround e altre funzioni software. Il software iCUE di Corsair è alla pari con quello delle cuffie da gioco della concorrenza e consente di accedere a molte funzioni utili, tra cui l'audio surround 7.1.

I controlli sono minimi e si trovano direttamente sulle cuffie. Il microfono può essere disattivato sollevando la parte ribaltabile del padiglione auricolare sul lato sinistro delle cuffie e sul padiglione sinistro è presente anche un selettore del volume. Non ci sono controlli hardware e per regolare le altre impostazioni è necessario utilizzare il software.

Il jack da 3,5 mm delle cuffie le rende compatibili con un'ampia gamma di dispositivi, tra cui smartphone, Steam Deck, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S/X e Nintendo Switch. Inoltre, un adattatore USB compatibile con Mac e PC è incluso nell'acquisto da Corsair. In conclusione, le Corsair HS55 Surround sono un'ottima opzione per chi cerca cuffie da gioco a basso costo con microfono incorporato. Tuttavia, non sono le più comode da indossare per periodi prolungati e non isolano completamente l'utente dai suoni circostanti. Il software iCUE offre molte funzioni utili, ma la tenuta inadeguata produce meno bassi di quelli desiderati. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

