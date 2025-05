Cuffie gaming con licenza per PS5: qualità e comfort in offerta a 34€

Le Trust Gaming GXT 498 Forta sono le cuffie perfette per i gamer che cercano qualità, comfort e sostenibilità a un prezzo accessibile. Con uno sconto del 30% su Amazon, queste cuffie, ufficialmente licenziate per PS5, sono disponibili a soli 34,99€ invece di 49,99€. Un'opportunità imperdibile per migliorare la tua esperienza di gioco senza gravare sul portafoglio.

Prestazioni audio superiori con un occhio all'ambiente

Uno degli aspetti più interessanti delle Trust Gaming Forta è la loro attenzione alla sostenibilità. Realizzate con l’85% di plastica riciclata, dimostrano che prestazioni elevate e responsabilità ambientale possono andare di pari passo. I potenti driver da 50 mm garantiscono un suono immersivo, ideale per entrare nel vivo dell'azione nei tuoi giochi preferiti. Il microfono omnidirezionale rimovibile con filtro pop assicura una comunicazione chiara, perfetta per il multiplayer.

Il design over-ear con cuscinetti mobili e l’archetto imbottito regolabile offre un comfort senza paragoni, anche durante sessioni di gioco prolungate. Con un peso di soli 253 grammi, queste cuffie risultano leggere e comode, riducendo al minimo l'affaticamento. Un accessorio che si adatta perfettamente al tuo stile di gioco e alle tue esigenze.

Compatibilità e design elegante

Le Trust Gaming Forta non sono solo per PS5: la loro versatilità le rende compatibili anche con PS4, PC e qualsiasi dispositivo dotato di ingresso jack da 3,5 mm. Il cavo audio rimovibile da 1,2 metri offre libertà di movimento, mentre la funzionalità plug & play ti permette di collegarle al controller DualSense in pochi secondi, senza complicazioni.

Il design nero si abbina perfettamente allo stile della PlayStation 5, rendendo queste cuffie un'aggiunta estetica oltre che funzionale alla tua postazione di gioco. Dal punto di vista tecnico, vantano una risposta in frequenza di 20Hz-20.000Hz e una discreta resistenza all'acqua, rendendole affidabili in diverse situazioni.

Se stai cercando un accessorio che unisca prestazioni audio eccezionali, comfort e attenzione all'ambiente, le Trust Gaming GXT 498 Forta sono la scelta ideale. Approfitta ora dello sconto su Amazon e rendi le tue sessioni di gioco ancora più coinvolgenti. Acquistale subito e scopri la differenza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.