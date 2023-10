Cuffie da gaming wireless con tutta la qualità di Sony: MAXI OFFERTA

Sony produce una vasta gamma di dispositivi elettronici, tra cui televisori, telecamere, console di gioco PlayStation, telefoni cellulari, dispositivi audio e molto altro. Oggi su Amazon è presente uno sconto molto vantaggioso sulle cuffie da gaming wireless targate proprio Sony: 22% per un prezzo finale di 179,00€.

Cuffie da gaming wireless da veri Pro in sconto: Sony è garanzia di qualità

Le cuffie gaming Sony WH-G700W sono un'affascinante aggiunta al mondo del gaming, offrendo un'esperienza sonora immersiva e comoda. Questo modello, disponibile in un elegante colore bianco, è stato progettato pensando agli adulti e agli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni di alto livello.

Una delle caratteristiche più impressionanti di queste cuffie è il 360 Spatial Sound per il Gaming, che offre un rilevamento preciso dei nemici. Sarai in grado di percepire i movimenti dei tuoi avversari prima ancora di vederli, il che può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta in un gioco.

La comodità è una priorità con cuscinetti auricolari ampi e morbidi che distribuiscono il peso in modo uniforme e riducono al minimo la pressione sulle orecchie. Inoltre, la forma flessibile del microfono boom consente di posizionarlo vicino alla bocca per una chiara trasmissione della voce, ed è certificato da Discord, il che significa che potrai comunicare efficacemente con i tuoi compagni di squadra.

Queste cuffie offrono connessione wireless a bassa latenza, fino a 40 ore di batteria e ricarica rapida, garantendo una sessione di gioco senza interruzioni. Inoltre, offrono un'esperienza migliorata su PS5 e sono compatibili con un software personalizzabile che ti consente di ottimizzare il suono del gioco grazie alla funzione EQ.

Amazon applica uno sconto del 22% sulle cuffie da gaming wireless di casa Sony e le propone ad un prezzo finale di 179,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.