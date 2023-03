Le Trust GXT 488 Forze brandizzate PlayStation sono molto, ma molto apprezzate tra le cuffie da gaming di fascia media. In realtà, nonostante il design lasci poco spazio ad altro, queste cuffie sono ottime anche per ascoltare musica e per videochiamate con amici e parenti (meno per videocall di lavoro). La notizia positiva è che oggi le puoi aggiungere al tuo carrello Amazon ad una cifra incredibile: 28,49€ anziché 50€.

È tutto merito dello sconto del 40% già applicato da Amazon e dello risparmio di ulteriori 1,49€ al momento del check-out. E la spedizione? Beh, è gratuita se ti abboni a Prime.

Trust Gaming GXT 488: design, qualità e convenienza

Le GXT 488 sono cuffie da gaming pensate per un abbinamento senza uguali a PlayStation 4 e PlayStation 5. Non penso ti sia sfuggito l'iconico logo della console di Sony sulle due scocche laterali, che ben si sposa anche con quel tocco di blu che - per i veri fan - è chiaro riferimento alla piattaforma di gioco ora giunta alla sua quinta generazione.

Come è normale che sia, le cuffie includono anche un microfono (flessibile e a scomparsa) con suono nitido e potente. I tuo partner-in-game ascolteranno la tua voce come se fossi lì accanto a loro. E dato che lunghe sessioni videoludiche sono molto frequenti, anche il comfort ha la sua importanza. I cuscinetti over-ear non ti faranno sentire alcun fastidio, provare per credere.

Beh, cos'altro aggiungere? Io dico che basta un rapida occhiata per innamorarsi delle cuffie da gaming firmate Trust, e non solo per la brandizzazione PlayStation. Al resto ci pensa poi il doppio sconto Amazon, che ti consente di completare l'acquisto a meno di 30€.

