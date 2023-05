Se cerchi cuffie da gaming di qualità e dal prezzo contenuto, non dovresti farti sfuggire le Trust GXT 488 Forze, realizzate con il collaborazione con - rullo di tamburi - PlayStation. Di solito costano intorno ai 50€ ma oggi le puoi acquistare su Amazon al prezzo scontato di 21,28€. Una cifra irrisoria, considerata anche la spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Trust Gaming GXT 488 Forze, le cuffie da gaming #1 su Amazon costano meno di 22€

Le GXT 488 Forze sono cuffie da gaming che si sposano alla perfezione con PlayStation 4 e PlayStation 5. Non penso infatti ti sia sfuggito l'iconico logo della console di Sony sulle due scocche laterali, che ben si sposa anche con quel tocco di blu che - per i veri fan - è un chiaro riferimento alla piattaforma da gaming giunta alla quinta generazione.

Le cuffie includono anche un microfono (flessibile e a scomparsa) con suono nitido e potente: i tuoi partner-in-game ascolteranno la tua voce come se fossi lì accanto a loro. E dato che lunghe sessioni videoludiche sono molto frequenti, anche il comfort ha la sua fondamentale importanza. I cuscinetti over-ear non ti faranno avvertire alcun fastidio.

Quasi come se fosse un colpo di fulmine, credo basti solo un secondo per innamorarsi delle cuffie da gaming firmate Trust, e non solo per la partnership con Sony/PlayStation.

Un headset affidabile e, oggi, ad un ottimo prezzo. Non farti sfuggire le Trust GXT 488 Forze a poco di 20€.

