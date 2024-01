Cuffie da gaming Razer Kraken X a soli 39,99€ su Amazon (OFFERTA A TEMPO)

Le cuffie da gaming Razer Kraken X sono protagoniste di un'ottima offerta a tempo Amazon: 15% di sconto immediato, grazie al quale è possibile acquistarle a 39,99 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. E se si guarda al prezzo consigliato, pari a 59,99 euro, lo sconto tocca il 33%. Ecco il link all'offerta.

Kraken X di Razer è il modello di cuffie da gioco per console ultra-leggere, dotate di un audio per il gaming di qualità nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Sono compatibili con Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Cuffie da gaming Razer Kraken X al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Grazie al peso piuma di appena 250 grammi, le cuffie Kraken X consentono a tutti di organizzare lunghe maratone di videogiochi in totale relax. Pollice in alto anche per la loro costruzione ergonomica, in grado di ricreare una sensazione di assenza di peso sulla propria testa.

Un altro punto di forza di queste cuffie da gioco sono i driver da 40 mm, che vantano una calibrazione personalizzata. Attraverso questa soluzione, le cuffie del marchio Razer sono in grado di riprodurre un suono suono chiaro ed equilibrato, in qualsiasi contesto.

In aggiunta a tutto questo segnaliamo i cuscinetti in memory foam, per un comfort perfetto e un eccezionale isolamento acustico, una fascia con imbottitura morbida, per allievare la pressione sulla testa, e una presa salda e comoda, con una sorprendente adattabilità.

Le Razer Kraken X sono in offerta a tempo a soli 39,99 euro su amazon.it. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con la consegna gratuita per tutti gli utenti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.