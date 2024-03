Cuffie da gaming Logitech SCONTATISSIME AL 41%: le paghi MENO DI 100 EURO

Eleva la tua esperienza di gioco con queste cuffie che ti faranno completamente immergere nell'azione! Si tratta delle Cuffie Wireless con Microfono Logitech G733 LIGHTSPEED, oggi disponibili su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto assurdo del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile riceverle domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? L'offertona è davvero imperdibile!

Cuffie Wireless con Microfono Logitech G733: caratteristiche e modalità di utilizzo

Le Cuffie Wireless con Microfono Logitech G733 sono un vero e proprio gioiellino imperdibile per chi ama i videogiochi.

L'audio wireless LIGHTSPEED e il raggio d'azione di 20 metri ti offrono una libertà totale. In più l'autonomia è elevatissima tanto che puoi arrivare fino a 29 ore di utilizzo senza interruzioni.

Puoi personalizzare gli effetti di luce del tuo headset grazie a 16,8 milioni di colori e farti notare con l'illuminazione RGB frontale e a doppia zona, con animazioni in pre-set. Inoltre il confortevole archetto a sospensione con design reversibile delle cuffie G733 è ideale per lunghe sessioni di gioco.

Durante i giochi potrai anche farti sentire chiaro e forte con il microfono rimovibile e la tecnologia BLUE VO!CE in quanto i filtri vocali avanzati garantiscono alla tua voce un suono pulito, ricco e professionale.

Grazie all'audio immersivo sei sempre al centro dell'azione e non perdi nemmeno un suono. Progettato con driver PRO-G, l'headset riduce le distorsioni, per un sound dettagliato e vivido. Allo stesso modo, la morbida imbottitura a doppio strato in memory foam assicura la massima comodità per ore e ore.

Oggi le Cuffie Wireless con Microfono Logitech G733 LIGHTSPEED sono disponibili su Amazon a soli 99 euro grazie ad uno sconto assurdo del 41%.

