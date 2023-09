Cuffie da gaming Logitech G435 LIGHTSPEED ora a META' PREZZO

Una cuffia da gaming a basso prezzo è sempre un affare, ma se stiamo parlando di un marchio come Logitech, c'è proprio da esultare! In un solo colpo, grazie all'offerta di oggi, potrai aggiudicarti sia una cuffia da gaming di grande qualità e senza fili, sia una spesa minima per un prodotto del genere, che taglia addirittura metà del prezzo!

Infatti, da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon le cuffie da gaming wireless Logitech G435 LIGHTSPEED a soli 44,99€, con uno sconto del 49% che ti farà risparmiare circa 45€ sul prezzo di listino!

Senza fili, senza problemi, e tanta qualità

Logitech G435 è la prima cuffia con connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth a bassa latenza, un prodotto in grado di offrirti più libertà di gioco su PC, smartphone, e ovviamente sulle varie console. Sia la voce sia l'audio godono di alta qualità, ti sentirai - e ti sentiranno - forte e chiaro!

Le cuffie Logitech G435 godono anche di una lunga durata della batteria: arriva infatti a ben 18 ore continuative, senza il bisogno interrompere il gioco per ricaricare. Qualunque esperienza tu stia facendo, sarà espressa al massimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.