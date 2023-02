Cuffie da gaming Logitech G335 ad un prezzo pauroso su Amazon

Mettere le mani sulle periferiche e sugli strumenti di gioco giusti può essere un vero problema. Le cuffie Logitech G335 hanno un aspetto attraente e una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Le cuffie sono indicate accanto al nome del prodotto in una grande scritta blu sulla parte anteriore della scatola. Il nome "Logitech" e l'emblema dell'azienda compaiono nell'angolo inferiore sinistro della scatola. Sono incluse le cuffie da giocoG335 con uno splitter per PC per i singoli connettori degli auricolari e del microfono. Nonostante le numerose varianti, queste cuffie mantengono l'estetica snella e sicura delle G733. Acquistalo su Amazon a soli 44,19€ invece di 79,99€.

Nonostante le somiglianze superficiali, il G335 e il G733 differiscono notevolmente in termini di connessione. Il modello G335 è l'auricolare ideale per i giocatori che non vogliono preoccuparsi di ricaricare continuamente l'attrezzatura. La compatibilità universale del connettore da 3,5 mm garantisce l'utilizzo delle cuffie con qualsiasi sistema. Queste cuffie da gioco sono dotate di un controllo del volume. Inoltre, Windows Sonic e Dolby Surround Sound sono compatibili con le G335, nonostante si tratti tecnicamente di cuffie stereo. Sebbene il corpo sia per lo più composto da plastica opaca, il poggiatesta è regolabile.

La leggerezza e la duttilità delle cuffie contribuiscono alla loro lunga durata. I padiglioni auricolari sono in tessuto morbido e si adattano comodamente alle orecchie. Dopo aver illustrato le caratteristiche di base delle cuffie da gioco Logitech G335, parliamo del pulsante di esclusione del microfono. Gli unici controlli esterni delle G335 sono il tasto mute e un piccolo bilanciere del volume, in linea con l'estetica essenziale del dispositivo. Le cuffie hanno un archetto elastico e i controlli si trovano nel padiglione auricolare sinistro. Si tratta di un componente rimovibile che viene utilizzato per apportare modifiche o per una pulizia approfondita.

Il design e la costruzione di queste cuffie da gioco ne rendono tollerabile l'uso per lunghi periodi di tempo. Inoltre, il microfono è facile da sollevare, in modo da non ostacolare la conversazione. Se il gioco a cui si sta giocando non prevede un microfono, questa è un'ottima caratteristica da avere. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

