Cuffie da gaming bluetooth di primissima fascia: stile e qualità IN OFFERTA

Utilizzare delle cuffie da gaming, durante le sessioni di gioco online (e non) è assolutamente fondamentale; sia per quel che riguarda la possibilità di sentire e avvertire i passi dei nemici, sia per godere appieno del comparto audio di un videogioco. Oggi, le cuffie da gaming bluetooth di Turtle Beach, sono scontate del 24% e vendute a 129,99€.

Cuffie da gaming bluetooth scontate del 24% su Amazon

Le cuffie da gaming Turtle Beach offrono un'eccezionale compatibilità con console e PC, garantendo un'esperienza di gioco ottimizzata. La batteria di lunga durata, con oltre 40 ore di autonomia, consente settimane di gioco senza la necessità di ricarica, e la ricarica rapida assicura 8 ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica utilizzando il cavo USB-C incluso.

L'impostazione audio Superhuman Hearing è progettata per cogliere i suoni più sottili e cruciali, come i passi dei nemici o il caricamento di un'arma, offrendo un vantaggio strategico in gioco. Le cuffie Nanoclear da 50 mm, alimentate da un'acustica interna raffinata, forniscono un ambiente sonoro realistico per catturare ogni dettaglio dell'esperienza di gioco.

La connessione Bluetooth 5.1 consente di giocare e restare connessi simultaneamente, permettendo di rispondere alle chiamate o ascoltare la musica durante il gioco. La bassa latenza e la connessione wireless a 2,4 GHz esclusiva assicurano un'esperienza senza ritardi, ottimizzando l'audio e la chat in tempo reale per un vantaggio competitivo.

Il trasmettitore USB si collega rapidamente a console e PC. Inoltre, la possibilità di connettersi all'app Turtle Beach Audio Hub offre la flessibilità di regolare l'audio e riconfigurare i pulsanti per una personalizzazione completa.

Oggi, su Amazon, le cuffie da gaming bluetooth targate Turtle Beach vengono scontate del 24% e vendute al costo finale di 129,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.