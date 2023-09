Cuffie da Gaming Asus TUF oggi SCONTATISSIME su Amazon

Sei un grande appassionato di gioco? Allora sai benissimo quanto sia importante disporre dei dispositivi migliori, uno tra tutti un paio di cuffie che possa permetterti di immergerti completamente nel tuo gioco. Abbiamo scovato proprio quello che ti serve: le cuffie da Gaming Asus TUF. Oggi su Amazon sono scontatissime e le paghi davvero poco.

Dall'attuale costo di mercato 66,99 euro tu adesso, grazie allo sconto Amazon del 37%, le paghi solamente 41,99 euro ovvero ben 25 euro in meno rispetto al costo di partenza. Inoltre se sei cliente Amazon Prime praticamente le ricevi entro 24 ore dall'ordine e acquistandole oggi già domani potrai testarle nelle tue sessioni di gioco.

Cuffie da Gaming Asus TUF: audio cristallino e super immersivo

Senti ogni possibile rumore e conquista la vittoria, i driver ASUS Essence da 40mm abbinati alla tecnologia a camera stagna offrono un audio coinvolgente migliorando l'esperienza di gioco. Gioca in totale libertà su tutti i tuoi dispositivi, la connessione wireless tramite adattatore usb-c fornisce compatibilità con diverse piattaforme: PC, Mac, PS5, Nintendo Switch e dispositivi mobile.

Adatte ad ogni situazione, usale per guardare film o in sessioni di gioco prolungate, con un peso di soli 295 grammi e l’archetto regolabile non ti ricorderai nemmeno di averle in testa. Grazie alla compatibilità con Windows Sonic potrai godere di un audio surround 7.1 virtuale per un gameplay ancora più immersivo.

Collabora con i tuoi amici e sconfiggi i tuoi avversari, il microfono analogico consente comunicazioni chiare e cristalline migliorando l’esperienza di gioco in team. Affronta le tue battaglie più lunghe con un alleato in più, grazie alla batteria integrata potrai giocare senza sosta fino a 15 ore consecutive.

Acquista le cuffie adesso su Amazon e accedi alla scontistica esclusiva!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.