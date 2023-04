Cuffie da Gaming A SOLI 18,99 euro su Amazon!

Sei un gamer o un aspirante tale? Questa offerta fa proprio al caso tuo! Se ha bisogno di un nuovo paio di cuffie da gaming ma il tuo budget è limitato ecco il prodotto perfetto per te. Acquista ora su Amazon un paio di cuffie Tatybo, ottime ma anche economiche grazie allo sconto del 53% che ti consentirà di pagarle meno della metà del costo di mercato.

Dal costo di mercato di 39,99 euro adesso hai la possibilità di pagarle solamente 18,99 euro!

Cuffie da gaming Tatybo, grandi, comode e dotate di microfono stereo Bass Deep

Le cuffie da gaming Tatybo sono dotate di un potente driver magnetico al neodimio da 40 mm, che consente di distinguere meglio la direzione della sorgente sonora, ad esempio colpi, passi ostili ed effetti sonori nella scena, offrendo un'esperienza di gioco eccellente.

Il microfono con un campo di rotazione di 120° può ridurre il rumore e ottimizzare la qualità del suono della comunicazione con i videogiochi. Quando non hai bisogno della voce ti basterà premere il pulsante di disattivazione per spegnere il microfono e proteggere così la tua privacy. Ma ciò che caratterizza queste cuffie è la loro ampia compatibilità, difatti possono essere utilizzate con dispositivi di interfaccia da 3,5 mm come PS4, PS5, Xbox One, PC, Mac e smartphone.

Inoltre si tratta di cuffie da gioco ultra confortevoli: la struttura retrattile e l'imbottitura elastica si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di testa. I cuscinetti auricolari sono super morbidi e traspiranti riescono a bloccare i rumori ambientali, in modo da immergersi completamente nel gioco durante l'uso.

Incluso nel prezzo riceverete:

un auricolare da gioco

un cavo di prolunga USB

uno splitter audio/microfono da 3,5 mm.

A soli 18,99 euro non puoi proprio lasciarti sfuggire l'opportunità di avere un'esperienza di gioco unica. Acquista ora su Amazon le cuffie da gaming Tatybo.

